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10 сентября, 09:00

Город

"Время московское": 1982 год

"Время московское": 1982 год

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1982 год стал последним годом эпохи Брежневского застоя. Жизнь в столице напоминала зебру: страшные трагедии сменялись светлыми событиями. К концу года москвичи познали итальянское счастье.

Как похороны Леонида Брежнева стали местом для пикировки США и СССР? Что погубило первые электрические маршрутные такси? Какую роль сыграли московские ученые-физики в становлении рок-музыки? И как Леонид Гайдай помог развитию советского спорта?

Чем жила столица в 1982 году? Об этом – в программе "Время московское".

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