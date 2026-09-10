"Время московское": 1982 год

1982 год стал последним годом эпохи Брежневского застоя. Жизнь в столице напоминала зебру: страшные трагедии сменялись светлыми событиями. К концу года москвичи познали итальянское счастье.

Как похороны Леонида Брежнева стали местом для пикировки США и СССР? Что погубило первые электрические маршрутные такси? Какую роль сыграли московские ученые-физики в становлении рок-музыки? И как Леонид Гайдай помог развитию советского спорта?

Чем жила столица в 1982 году? Об этом – в программе "Время московское".