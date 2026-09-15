Найденный в Турции пенсионер из России вернулся домой

В Россию вернулся 76-летний Андрей Чертков, которого нашли в Турции после 1,5 года поисков. В аэропорту Шереметьево пенсионера встретила семья. Сразу после прилета мужчину отправили на обследование в больницу.

Чертков пропал во время пересадки в Стамбуле по пути в Кишинев. Волонтеры случайно обнаружили его на улицах города. Пенсионер был истощен, без документов и не помнил, кто он. Одна из волонтеров занялась его лечением и опубликовала информацию о мужчине в интернете. Публикацию распространили российские и турецкие пользователи, благодаря чему удалось найти родных.

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