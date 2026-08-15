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15 августа, 23:15

Происшествия

Пенсионерка подожгла квартиру при попытке принудительного выселения в Москве

Пенсионерка подожгла квартиру при попытке принудительного выселения в Москве

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Пенсионерка подожгла квартиру на улице Менжинского, когда судебные приставы пришли выселять ее по решению суда. Об этом сообщила новая хозяйка жилья Нино Цитлидзе.

Конфликт между женщинами длится четыре года. После того как бывшая владелица получила 9 миллионов рублей за проданную квартиру, она отказалась съезжать, заявив, что действовала под влиянием мошенников. Доказать это не удалось – суд признал сделку законной и постановил принудительно выселить пенсионерку.

Когда приставы пришли исполнять решение, женщина облила комнату горючей жидкостью и подожгла ее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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