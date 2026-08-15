15 августа, 09:15Происшествия
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Московскую область
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, над территорией Подмосковья было сбито и подавлено 8 беспилотников – в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.
По словам Воробьева, есть пострадавшие. В результате попадания беспилотника в частный дом ранены женщина и ребенок. Мальчик находится в тяжелом состоянии, а женщина получила травму головы.
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