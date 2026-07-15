Новости Москвы: почти 2 км дорожек обустроили на новой набережной на западе столицы

Почти 2 километра пешеходных и велосипедных дорожек обустроили на новой набережной на западе Москвы. Она протянулась между Шелепихинским и Белорусским мостами на правом берегу Москвы-реки. Для активного отдыха оборудовали детскую и спортивную площадки.

Внутренний рынок России начал наполняться дизельным топливом после введения ограничений на экспорт. Объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак после совещания по ситуации на топливном рынке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.