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15 июля, 18:45

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Новости Москвы: почти 2 км дорожек обустроили на новой набережной на западе столицы

Новости Москвы: почти 2 км дорожек обустроили на новой набережной на западе столицы

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Новая набережная открылась на западе Москвы между Шелепихинским и Белорусским мостами

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Почти 2 километра пешеходных и велосипедных дорожек обустроили на новой набережной на западе Москвы. Она протянулась между Шелепихинским и Белорусским мостами на правом берегу Москвы-реки. Для активного отдыха оборудовали детскую и спортивную площадки.

Внутренний рынок России начал наполняться дизельным топливом после введения ограничений на экспорт. Объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак после совещания по ситуации на топливном рынке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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