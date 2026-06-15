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15 июня, 15:30

Политика

По Киево-Печерской лавре ударила запущенная ВСУ ракета Patriot

По Киево-Печерской лавре ударила запущенная ВСУ ракета Patriot

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По Киево-Печерской лавре ударила запущенная ВСУ ракета американского зенитного комплекса Patriot, сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Была поражена инфраструктура по производству, хранению и доставке БПЛА, а также военные аэродромы. Однако власти Украины также обвинили Москву в ударе по лавре, где произошел пожар.

Как указали в российском оборонном ведомстве, причиной случившегося могла быть некорректная работа находящегося на вооружении у украинских военных комплекса Patriot.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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