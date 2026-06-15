Новости мира: около 20 тысяч человек приняли участие в акции против саммита G7 в Женеве

Около 20 тысяч человек приняли участие в акции в Женеве, направленной против саммита G7, который пройдет во французском Эвиане. Мирный протест быстро вышел из-под контроля. Вандалы поджигали машины, били витрины и громили банки. Полиция применила слезоточивый газ.

Примерно 80 миллионов американцев находятся в зоне повышенной опасности из-за шторма и торнадо, которые надвигаются на восточное побережье. По прогнозам, стихия обрушится на штаты от северной Джорджии до Мэна. Обещают крупный град, молнии и разрушительный ветер.

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