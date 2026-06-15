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15 июня, 10:15

Безопасность

В дачный сезон в России участились случаи афер с земельными участками

В дачный сезон в России участились случаи афер с земельными участками

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В дачный сезон в России участились случаи афер с земельными участками, когда мошенники продают их по поддельным документам.

Формально участок проходит все этапы оформления, но процедура проходит на основании недействительных постановлений, которые были подписаны не уполномоченным лицом, имеющим поддельный оттиск гербовой печати или по фальшивым договорам купли-продажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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