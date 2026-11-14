14 ноября, 20:30Город
В Москве наградили активных волонтеров и участников штаба "Москва помогает"
В окружном волонтерском центре прошла праздничная программа – там вручили благодарственные письма активным волонтерам округа и участникам штаба "Москва помогает".
Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит отметил, что активность москвичей и их желание помогать людям, животным и городу находят отклик в работе центра и его партнеров.
Также в центре стартовал сбор товаров для животных из приютов. Для гостей прошли мастер-классы и интерактивные игры. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.