Блогер Лерчек намерена выехать в Китай на лечение

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, намерена выехать в Китай на лечение. Ее адвокаты заявили, что уже занимаются возвратом загранпаспорта.

Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину. Она освобождена от наказания, судимость снята. Автор фитнес-марафонов сейчас находится в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания.

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