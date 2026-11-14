14 ноября, 13:15Шоу-бизнес
Блогер Лерчек намерена выехать в Китай на лечение
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, намерена выехать в Китай на лечение. Ее адвокаты заявили, что уже занимаются возвратом загранпаспорта.
Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину. Она освобождена от наказания, судимость снята. Автор фитнес-марафонов сейчас находится в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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