Адвокат оценила шансы блогера Лерчек на помилование

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) есть шансы на частичное помилование. Такое мнение высказала адвокат, председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.

По ее словам, рассчитывать на отмену штрафа в размере почти 800 миллионов рублей блогеру вряд ли стоит. Более реальным вариантом может стать частичное помилование в части условного наказания.

При этом адвокат отметила, что государство уже учло ряд смягчающих обстоятельств, в том числе заболевание Лерчек и наличие у нее несовершеннолетних детей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.