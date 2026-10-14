Нейросеть GigaChat написала второй том "Мертвых душ". Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Чтобы создать роман "Мертвые души. Второй том. Возрождение", историки, литературоведы, лингвисты и инженеры более полугода обучали нейросеть. Для этого использовали полное собрание сочинений Гоголя, его письма, черновики и записные книжки, а также произведения его современников и библейские тексты.

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