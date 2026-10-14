Адвокат назвал срок возврата денег за неиспользованный абонемент в фитнес-клубе

При закрытии фитнес-клуба клиенты вправе потребовать возврат средств за неиспользованные занятия. Деньги должны вернуть в течение 10 дней с момента получения клубом заявления, рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Если в этот срок средства не вернули, клиент может обратиться в суд или полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Квалификация преступления зависит от суммы причиненного ущерба.

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