14 октября, 22:30Общество
Адвокат назвал срок возврата денег за неиспользованный абонемент в фитнес-клубе
При закрытии фитнес-клуба клиенты вправе потребовать возврат средств за неиспользованные занятия. Деньги должны вернуть в течение 10 дней с момента получения клубом заявления, рассказал адвокат Андрей Алешкин.
Если в этот срок средства не вернули, клиент может обратиться в суд или полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Квалификация преступления зависит от суммы причиненного ущерба.
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