Молодожены провели выездную регистрацию брака на крыше башни московского ЖК

Молодожены провели выездную регистрацию брака на крыше башни WAVE одного из московских жилых комплексов. Церемония прошла на высоте 180 метров, на 52-м этаже здания.

Борис и Ольга знакомы со школьных времен и вместе уже 8 лет. По словам молодоженов, организовать церемонию на крыше помогло обращение к компании ЛСР. После камерной свадьбы супруги отправятся в медовый месяц на Мальдивы.

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