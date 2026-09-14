14 сентября, 23:45Общество
Молодожены провели выездную регистрацию брака на крыше башни московского ЖК
Молодожены провели выездную регистрацию брака на крыше башни WAVE одного из московских жилых комплексов. Церемония прошла на высоте 180 метров, на 52-м этаже здания.
Борис и Ольга знакомы со школьных времен и вместе уже 8 лет. По словам молодоженов, организовать церемонию на крыше помогло обращение к компании ЛСР. После камерной свадьбы супруги отправятся в медовый месяц на Мальдивы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.