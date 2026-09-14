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14 сентября, 23:45

Общество

Молодожены провели выездную регистрацию брака на крыше башни московского ЖК

Молодожены провели выездную регистрацию брака на крыше башни московского ЖК

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Молодожены провели выездную регистрацию брака на крыше башни WAVE одного из московских жилых комплексов. Церемония прошла на высоте 180 метров, на 52-м этаже здания.

Борис и Ольга знакомы со школьных времен и вместе уже 8 лет. По словам молодоженов, организовать церемонию на крыше помогло обращение к компании ЛСР. После камерной свадьбы супруги отправятся в медовый месяц на Мальдивы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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