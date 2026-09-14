Адвокат прокомментировал новые правила для таксистов в Москве

В Москве водителям такси запретили зазывать пассажиров в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Правило уже вступило в силу. Исключение сделали для специально оборудованных стоянок такси.

Как отметил вице-президент Гильдии адвокатов России Федор Трусов, аналогичные ограничения ранее ввели в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае. По его словам, за нарушение запрета будут предусмотрены штрафы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

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