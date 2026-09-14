Телеканал Москва 24 запустил новый сезон рубрики "Районы, кварталы"

В эфир Москвы 24 возвращается рубрика "Районы, кварталы". В новом сезоне 20 дней будут выбирать 20 победителей, которых пригласят на экскурсию по редакции телеканала.

До 16:00 зрителям будут показывать районы столицы, которые изменились за последнее время. Участникам нужно угадать название района и отправить ответ в чат бот телеканала вместе с именем и номером телефона. В 17:00 победителя определят с помощью рандомайзера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.