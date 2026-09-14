В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 14 сентября

Наиболее плотное движение в Москве утром 14 сентября наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе 75-го километра. Интенсивность движения составляет 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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