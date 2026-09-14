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14 сентября, 07:15

Безопасность

В МВД России просят внимательно отнестись к неожиданно возникшим проблемам с телефоном

В МВД России просят внимательно отнестись к неожиданно возникшим проблемам с телефоном

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В МВД России просят внимательнее отнестись к неожиданно возникшим проблемам с телефоном. Например, если наблюдается зависание, замедление работы, самостоятельная перезагрузка смартфона. Особенно если такое происходит после установки неизвестной программы.

Проблемы могут указывать на наличие вируса. Внедрение в смартфон вредоносного ПО дает мошенникам доступ к личным данным и мобильному банку. Если поведение телефона настораживает, то лучше не вводить данные банковских карт и не заходить в приложения банков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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