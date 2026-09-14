Акция "Московская музейная неделя" стартует 14 сентября. Об этом сообщает сайт mos.ru. До 20 сентября музеи и галереи можно посетить бесплатно. Нужно только заранее оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет" через Mos ID.

14 сентября гостей принимает музей-панорама "Бородинская битва", а также открыт Старый Английский двор в парке "Зарядье". 15 сентября можно посетить Музей Москвы, коллекция которого насчитывает более 900 тысяч экспонатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.