Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 16 миллионов километров проехали автобусы проекта "Москва – область" с момента запуска. Маршруты связывают столицу с 8 городскими округами Подмосковья. Планируется интегрировать в систему московского транспорта не менее трети пригородных маршрутов.

"По проекту ЦОДД комплексно изменили схему движения на Балаклавском проспекте. Здесь обустроили новые развороты и левые повороты, регулируемый пешеходный переход, а на пересечении с Чертановской улице добавили дополнительные полосы. По расчетам специалистов ЦОДД, благодаря изменениям на перекрестке с Чертановской улицей водители смогут экономить до 7 минут в самые востребованные часы, а новые развороты позволят сократить лишний путь примерно на 3 километра", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За год пассажиры совершили более 28,7 миллиона поездок на трамвайных маршрутах по проспекту Академика Сахарова. Диаметры Т1 и Т2 соединяют 20 районов Москвы и позволяют пересесть на 41 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги.