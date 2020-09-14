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14 сентября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

В тематическом поезде метро телеканала Москва 24 расскажут, что остается за кадром

На БКЛ в метро начал курсировать тематический поезд Москвы 24

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 16 миллионов километров проехали автобусы проекта "Москва – область" с момента запуска. Маршруты связывают столицу с 8 городскими округами Подмосковья. Планируется интегрировать в систему московского транспорта не менее трети пригородных маршрутов.

"По проекту ЦОДД комплексно изменили схему движения на Балаклавском проспекте. Здесь обустроили новые развороты и левые повороты, регулируемый пешеходный переход, а на пересечении с Чертановской улице добавили дополнительные полосы. По расчетам специалистов ЦОДД, благодаря изменениям на перекрестке с Чертановской улицей водители смогут экономить до 7 минут в самые востребованные часы, а новые развороты позволят сократить лишний путь примерно на 3 километра", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За год пассажиры совершили более 28,7 миллиона поездок на трамвайных маршрутах по проспекту Академика Сахарова. Диаметры Т1 и Т2 соединяют 20 районов Москвы и позволяют пересесть на 41 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги.

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