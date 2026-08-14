В Москве устраняют последствия непогоды

Коммунальные службы столицы ликвидируют последствия непогоды, обрушившейся на город. Порывы ветра в течение дня достигали до 20 метров в секунду. По шкале Бофорта этот показатель соответствует восьмибалльному шторму, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, усиление ветра связано с формированием значительных барических градиентов над центральными областями Европейской России, а также с неравномерным термическим прогревом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

