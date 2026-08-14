На территории "Горбушки" прошли обыски из-за нелегальных криптообменников

В Москве на рынке "Горбушка" прошли масштабные обыски, связанные с нелегальными криптообменниками. Силовики оцепили здание техномолла "Горбушкин двор" вечером 13 августа.

Следственные мероприятия продолжались около 16 часов и завершились только к вечеру 14 августа. За это время сотрудники правоохранительных органов проверили офисы на втором и третьем этажах, а также торговые помещения. Из здания они вынесли несколько коробок и пакетов, предположительно с документами и оборудованием.

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