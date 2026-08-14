Столичных водителей призвали быть внимательными из-за непогоды 14 августа

Водителей в Москве призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды 14 августа. Город накрыл 8-балльный шторм, местами скорость ветра достигает 19 метров в секунду.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус, такой ветер может ломать тонкие ветви и сухие сучья деревьев, рвать провода, а также валить ветхие или слабо закрепленные конструкции.

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