Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 19:15

Транспорт

Столичных водителей призвали быть внимательными из-за непогоды 14 августа

Столичных водителей призвали быть внимательными из-за непогоды 14 августа

Минтранс РФ разработал рекомендации по снижению загруженности дорог

Автоюрист напомнил, что делать при падении дерева на автомобиль

Эксперт допустил более частую замену масла авто при заправке "Евро-3"

Эксперт рассказал, смогут ли китайские автомобили ездить на бензине "Евро-3"

Эксперт заявил, что переход на "Евро-3" не будет полным

Эксперт объяснил, почему бензин "Евро-3" не навредит большинству авто

Эксперт объяснил разницу между бензином "Евро-3" и "Евро-5"

Первый серийный самолет МС-21-310 совершил полет из Иркутска в Жуковский

Бензин "Евро-3" появится на заправках Москвы во второй половине августа

Водителей в Москве призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды 14 августа. Город накрыл 8-балльный шторм, местами скорость ветра достигает 19 метров в секунду.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус, такой ветер может ломать тонкие ветви и сухие сучья деревьев, рвать провода, а также валить ветхие или слабо закрепленные конструкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодагородвидеоЕкатерина ФоменкоЕлизавета Галева

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика