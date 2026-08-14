Техноблогер рассказал, как установить веб-версии удаленных приложений

Веб-версию удаленного из App Store или Google Play приложения можно установить через браузер на главный экран телефона. Об этом рассказал техноблогер Павел Трухачев.

По его словам, пользователю необходимо зайти на страницу приложения в браузере, поставить галочку и установить иконку на главном экране. Чтобы не нарваться на мошенников, эксперт рекомендовал проверять всю информацию на официальных сайтах.

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