Тренера по бодибилдингу задержали с 200 кг стероидов в Подмосковье

Тренера по бодибилдингу задержали в Подмосковье по делу о нелегальном обороте стероидов. При обыске оперативники обнаружили около 200 килограммов сильнодействующих веществ и 2,5 килограмма запрещенных. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Всего по делу проходят два человека. Они находили клиентов и продавали им анаболики, отправляя груз по почте или курьером по всей России. Один из фигурантов привлек к торговле свою мать. Уголовные дела завели по двум статьям. Одного обвиняемых отправили в изолятор, второго – под домашний арест.

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