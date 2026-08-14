Шестидневную учебную неделю предложили отменить в школах России

Депутаты в России предложили отменить шестидневную учебную неделю в школах. В Москве подобный график уже сейчас встречается редко.

По закону каждая школа самостоятельно выбирает количество учебных дней в неделю. Решение зависит от устава, учебного плана и мнения родителей.

Парламентарии считают, что учеба шесть дней подряд приводит к хронической усталости и негативно влияет на здоровье детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.