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14 августа, 07:15

Происшествия

Москвичи стали чаще подавать в суд на сотрудников автомоек и мастерских

Москвичи стали чаще подавать в суд на сотрудников автомоек и мастерских

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Москвичи стали чаще подавать в суд на сотрудников автомоек и мастерских из-за неправомерного использования автомобилей. По словам водителей, сотрудники сервисов могут брать машины клиентов без разрешения и попадать на них в ДТП.

В одном из случаев сотрудник автомойки угнал Porsche Taycan стоимостью около 15 миллионов рублей и попал на нем в аварию. По данным МВД, ущерб составил 3 миллиона рублей, подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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