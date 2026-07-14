14 июля, 23:35Спорт
"Дневник чемпионата": огромную футболку Месси подняли в небо над его родным городом
Над родным городом Лионеля Месси Росарио подняли в небо гигантскую футболку с именем футболиста. Полотно размером 18 на 12 метров и весом около 60 килограммов доставил вертолет.
В подготовке акции участвовали пожарные и волонтеры. На футболке разместили надпись "Спасибо, Лео, ты легенда". Полет над набережной реки Парана лично курировал директор аэропорта города.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.