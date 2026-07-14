"Дневник чемпионата": огромную футболку Месси подняли в небо над его родным городом

Над родным городом Лионеля Месси Росарио подняли в небо гигантскую футболку с именем футболиста. Полотно размером 18 на 12 метров и весом около 60 килограммов доставил вертолет.

В подготовке акции участвовали пожарные и волонтеры. На футболке разместили надпись "Спасибо, Лео, ты легенда". Полет над набережной реки Парана лично курировал директор аэропорта города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.