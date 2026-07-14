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14 июля, 18:15

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Реставрация "Дома Долговых" началась на проспекте Мира в Москве

Реставрация "Дома Долговых" началась на проспекте Мира в Москве

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На проспекте Мира началась реставрация "Дома Долговых" – объекта культурного наследия федерального значения. Это один из самых богато украшенных особняков Мещанского района.

В ходе работ расчистят лепной декор от слоев краски, стенам вернут исторический цвет, восстановят паркет, раскроют заложенные оконные и дверные проемы. Также приведут в порядок историческую парадную лестницу и львов на фасаде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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