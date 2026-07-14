Москва вошла в тройку лидирующих направлений для летнего туризма

Москва вошла в тройку самых популярных отечественных направлений для туристов летом. Возможности столицы для гостей обсудили на выездном круглом столе "Туризм и сфера гостеприимства", который прошел в Репинском сквере на Болотной набережной. Участники отметили, что туристов привлекают площадки проекта "Лето в Москве", маркеты, фудкорты и культурные объекты города.

В столице работают более 450 музеев и почти 4 тысячи объектов культурного наследия. Одной из площадок для гостей стал "Летний маркет" проекта "Сделано в Москве", где можно приобрести товары столичных брендов и сувениры.

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