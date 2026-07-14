Собянин сообщил о завершении строительства школы в Ново-Переделкине

В Ново-Переделкине завершили строительство новой школы на улице Лукинской. Сергей Собянин осмотрел учебное заведение и встретился с педагогами, родителями и учениками, которые пойдут в школу 1 сентября.

Новый учебный корпус рассчитан на 550 учащихся с 6 по 11 класс. Фасады школы выполнены с использованием керамогранитных плит отечественного производства, архитектурный облик дополняют витражные вставки. На территории школы обустроены современные спортплощадки.

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