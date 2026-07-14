14 июля, 12:45Технологии
Новый ИИ-сервис в Москве повысит точность диагностики дисплазии у детей
Новый сервис на основе искусственного интеллекта поможет повысить точность диагностики дисплазии тазобедренных суставов у детей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Цифровой помощник автоматически строит углы на рентгенограмме, после чего врач анализирует результат вместе с другими данными обследования. Это позволит выявлять заболевание на ранней стадии и предотвращать его развитие.
Новый сервис стал 70-м решением с искусственным интеллектом, которое используют в лучевой диагностике Москвы. Кроме того, технология сокращает время обработки исследования с нескольких часов до нескольких минут.
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