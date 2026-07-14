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14 июля, 23:00

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Режим повышенной готовности ввели в Приморье из-за тайфуна "Бави"

Режим повышенной готовности ввели в Приморье из-за тайфуна "Бави"

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Режим повышенной готовности введен в Приморье из-за тайфуна "Бави", движущегося на Дальний Восток из Китая. Супертайфун начал разрушительный путь с Тайваня, принес сильнейшие ливни, волны высотой около 6 метров и порывы ветра до 50 метров в секунду.

Накануне около 2,5 миллиона человек эвакуировали из округа Тайчжоу. В Шанхае и Пекине стихия разрушила жилые дома, оборвала линии электропередачи, почти 3 тысячи рейсов отменили в китайских аэропортах. В среду, 15 июля, он превратится в циклон над Дальним Востоком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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