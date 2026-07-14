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14 июля, 07:00

Происшествия

Свердловскую область затопило после ливней

Свердловскую область затопило после ливней

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Мощные ливни обрушились на Свердловскую область – под водой оказались более 60 населенных пунктов, затоплены жилые дома, поля и инфраструктура. В Ирбите эвакуируют сотни коров из местного молочного кооператива, также на территории комплекса находится около 5 тысяч животных.

Спасатели и власти продолжают оценивать последствия стихии. В ближайшие три дня синоптики прогнозируют новые дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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