Свердловскую область затопило после ливней

Мощные ливни обрушились на Свердловскую область – под водой оказались более 60 населенных пунктов, затоплены жилые дома, поля и инфраструктура. В Ирбите эвакуируют сотни коров из местного молочного кооператива, также на территории комплекса находится около 5 тысяч животных.

Спасатели и власти продолжают оценивать последствия стихии. В ближайшие три дня синоптики прогнозируют новые дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.