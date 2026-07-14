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14 июля, 08:00

Туризм

Туры в Кабо-Верде стали популярны после ЧМ-2026

Туры в Кабо-Верде стали популярны после ЧМ-2026

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После Чемпионата мира по футболу вырос интерес туристов к Кабо-Верде, чья национальная сборная вышла в плей-офф и запомнилась болельщикам. Количество поисковых запросов о стране увеличилось на 800%. Российские путешественники начали интересоваться поездками на острова, где нет прямых рейсов из России, а перелет с пересадками занимает от 20 до 37 часов.

Стоимость путешествия на двоих в начале августа начинается от 220 тысяч рублей за перелет и от 90 тысяч рублей за проживание в отеле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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