Россиянам напомнили, что отпуск можно продлить из-за болезни

Болезнь во время официального отпуска не лишает права на отдых. По Трудовому кодексу отпуск можно продлить на дни болезни или перенести на другой срок с учетом пожеланий работника.

Для продления достаточно сообщить работодателю номер электронного больничного, а для переноса потребуется заявление. При этом пособие по временной нетрудоспособности и все положенные выплаты сохраняются в полном объеме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.