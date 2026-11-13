Театр Российской Армии открыл сезон премьерой спектакля по пьесе Лопе де Веги

Театр Российской Армии открывает новый сезон премьерой спектакля "Валенсианские безумцы" по ранней пьесе испанского драматурга Лопе де Веги. В спектакле сочетаются комедия и драма, испанские танцы и живая музыка.

Оркестр исполняет фламенко и танго. Декорации и костюмы создала Мария Вольская. На сцене воссоздали исторические испанские наряды и апельсиновый сад. Работа над спектаклем стала сложной задачей из-за сочетания разных жанров.

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