13 ноября, 20:30Культура
Театр Российской Армии открыл сезон премьерой спектакля по пьесе Лопе де Веги
Театр Российской Армии открывает новый сезон премьерой спектакля "Валенсианские безумцы" по ранней пьесе испанского драматурга Лопе де Веги. В спектакле сочетаются комедия и драма, испанские танцы и живая музыка.
Оркестр исполняет фламенко и танго. Декорации и костюмы создала Мария Вольская. На сцене воссоздали исторические испанские наряды и апельсиновый сад. Работа над спектаклем стала сложной задачей из-за сочетания разных жанров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.