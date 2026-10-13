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13 октября, 18:15

Транспорт

Новый путепровод на северо-востоке Москвы готов более чем на 20%

Новый путепровод на северо-востоке Москвы готов более чем на 20%

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Новый путепровод, который соединит улицы Менжинского и Дудинку на северо-востоке Москвы, готов более чем на 20%. Сооружение пройдет над железнодорожными путями Ярославского направления и станет частью магистрали между Ярославским и Дмитровским шоссе.

Оно обеспечит прямую транспортную связь между Лосиноостровским, Бабушкинским и Ярославским районами. Путепровод строят в форме подковы, чтобы сохранить храм святителя Макария и историческую поликлинику РЖД, признанную объектом культурного наследия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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