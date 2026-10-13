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13 октября, 14:45

Общество

Женщина попала на камеру, срезав около 30 гортензий в палисаднике ЖК в Путилкове

Женщина попала на камеру, срезав около 30 гортензий в палисаднике ЖК в Путилкове

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Женщина, срезавшая около 30 гортензий в палисаднике жилого комплекса в подмосковном Путилкове, попала на камеру видеонаблюдения. Жители дома опубликовали запись в общих чатах, после чего женщина извинилась и пообещала купить новые цветы и высадить их во дворе.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что за произошедшее может грозить ответственность по статье о мелком хищении. Если стоимость похищенного не превышает 1 000 рублей, возможны штраф до пятикратной стоимости имущества или административный арест до 15 суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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