Почти 65% москвичей поддерживают добрые отношения с соседями

Почти 65% москвичей поддерживают добрососедские отношения с жителями соседних квартир и домов. При этом чаще всего общение происходит онлайн, в районных и домовых чатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Согласно данным, 14% горожан активно общаются с соседями и помогают друг другу, а 50% знают большинство жителей поблизости и поддерживают с ними приятельские отношения. В чатах москвичи обсуждают бытовые проблемы и создают локальные мемы.

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