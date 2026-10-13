Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 13:45

Общество

Почти 65% москвичей поддерживают добрые отношения с соседями

Почти 65% москвичей поддерживают добрые отношения с соседями

Банду подростков заметили на востоке Москвы и в Балашихе

Более 900 тысяч жителей столицы завершили первый этап "Московского чекапа"

Женщина сорвала около 30 гортензий с придомовых клумб в Путилкове

Роспотребнадзор заявил о случаях гриппа в России

Жители Зябликова и Некрасовки пожаловались на агрессивных подростков

Золотая осень завершится в Москве 14 октября

Температура в Зеленограде опустилась до 9 градусов

Период затяжных дождей начался в Москве

"Спецреп": пластик

Почти 65% москвичей поддерживают добрососедские отношения с жителями соседних квартир и домов. При этом чаще всего общение происходит онлайн, в районных и домовых чатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Согласно данным, 14% горожан активно общаются с соседями и помогают друг другу, а 50% знают большинство жителей поблизости и поддерживают с ними приятельские отношения. В чатах москвичи обсуждают бытовые проблемы и создают локальные мемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

Российские салоны красоты помогают мужчинам скрывать измены

Мужчинам за деньги готовы выдать чеки на оплату процедур, которых на самом деле не было

Читать
закрыть

Что изменится при введении LTV-виз для туристов из РФ?

Эти визы позволяют туристам пребывать только в строго определенных странах

Преимущество в том, что страны без согласования с другими могут оформить визу для поездки конкретно к себе

Читать
закрыть

Аниме и мангу призвали запретить в России

Сейчас распространяется аниме с признаками сектантской пропаганды

Эксперты уверены: подобные материалы "интересные и красочные", что завоевывает внимание молодежи

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика