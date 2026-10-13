Пассажира из Дубая оштрафовали на 4,3 млн рублей

Пассажира рейса из Дубая оштрафовали на 4,3 миллиона рублей. Мужчину остановили таможенники в аэропорту Домодедово, когда он пытался пройти через зеленый коридор.

На мужчине были часы люксовой швейцарской марки, стоимостью 9,5 миллиона рублей. Он заявил, что вывозил их из России ранее, но не декларировал при вылете и решил не делать этого по возвращении. Однако экспертиза показала, что это абсолютно новое изделие.

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