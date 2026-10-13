В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 октября

Наиболее плотное движение в Москве 13 октября наблюдается на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра. Об этом рассказала ведущий специалист ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД от Ленинградского до Новорижского шоссе, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

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