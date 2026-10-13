Футболист Криштиану Роналду забил 981-й гол в карьере. Случилось это в матче с "Нефтчи" из Ферганы в 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии. Форвард "Аль-Насра" поразил ворота соперника ударом с разворота с угла вратарской.

Всего на счету Роналду 835 мячей в карьере на клубном уровне. В составе сборной Португалии он забил 146 голов. До красивого четырехзначного числа осталось 19 точных ударов.

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