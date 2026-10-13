Москвичи смогут оценить своего участкового врача в новом цифровом сервисе. Для этого в приложении "ЕМИАС.ИНФО" запустили раздел "Мой участковый врач", сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь пациенты могут увидеть фотографию доктора, узнать о его образовании и опыте, посмотреть расписание и варианты записи на прием, а также оценить качество работы специалиста. Новый раздел доступен на главной странице приложения. Там же работают сервисы "Умного приема".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

