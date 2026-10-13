13 октября, 07:15Общество
День открытых дверей в столичных колледжах пройдет 17 октября
Колледжи Москвы распахнут свои двери для старшеклассников и их родителей 17 октября. В рамках единого дня открытых дверей школьников ждет больше 200 мастер-классов по разным направлениям.
Ребята смогут использовать профессиональное оборудование в современных лабораториях и мастерских и примерят на себя разные роли. Это поможет лучше понять специфику профессий и выбрать дело по душе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.