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Новости

13 октября, 07:15

Общество

День открытых дверей в столичных колледжах пройдет 17 октября

День открытых дверей в столичных колледжах пройдет 17 октября

Более 14 тысяч московских школьников учатся в предпрофессиональных классах

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Колледжи Москвы распахнут свои двери для старшеклассников и их родителей 17 октября. В рамках единого дня открытых дверей школьников ждет больше 200 мастер-классов по разным направлениям.

Ребята смогут использовать профессиональное оборудование в современных лабораториях и мастерских и примерят на себя разные роли. Это поможет лучше понять специфику профессий и выбрать дело по душе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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