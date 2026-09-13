Врачи заявили, что посещавшие детский сад дети в 1,5 раза реже болеют в школе

Дети, которые посещали детский сад, в 1 классе болеют в 1,5 раза реже тех, кто оставался дома. Об этом ТАСС рассказала ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Мария Милехина.

По ее словам, в детском саду ребенок сталкивается с разными вариантами вирусов и постепенно вырабатывает к ним защитные антитела. Дети, не посещавшие сад, проходят этот этап уже в школе, поэтому в первые учебные месяцы они особенно восприимчивы к инфекциям.

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