Собянин рассказал об обновлении социальных объектов в Тимирязевском районе

В Москве продолжается обновление Тимирязевского района. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Мэр отметил, что большое внимание уделяется транспортной инфраструктуре. Сейчас в районе возводят участок дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева. Для удобства и безопасности жителей уже построили подземный пешеходный переход под МСД. Вскоре появятся еще два.

Кроме того, обновлены Дмитровское шоссе и Дмитровский путепровод над МЦД-3. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.