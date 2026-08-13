13 августа, 15:30Мэр Москвы
Собянин рассказал об обновлении социальных объектов в Тимирязевском районе
В Москве продолжается обновление Тимирязевского района. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Мэр отметил, что большое внимание уделяется транспортной инфраструктуре. Сейчас в районе возводят участок дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева. Для удобства и безопасности жителей уже построили подземный пешеходный переход под МСД. Вскоре появятся еще два.
Кроме того, обновлены Дмитровское шоссе и Дмитровский путепровод над МЦД-3. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.