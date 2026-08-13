13 августа, 15:15Общество
Родители и ученики войдут в комиссии школ по оценкам за поведение
Родители, ученики и педагоги войдут в состав комиссий школ, которые смогут рассматривать жалобы на оценки за поведение. В школах уже действуют конфликтные комиссии, которые рассматривают дисциплинарные вопросы и академические задолженности.
Эти комиссии смогут рассматривать и обращения родителей, если они считают оценку за поведение необоснованной. Для этого необходимо установить четкие критерии и закрепить порядок рассмотрения жалоб в локальных актах школ.
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