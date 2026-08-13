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13 августа, 13:00

Культура

Выставка "Московская неделя интерьера и дизайна" откроется в "Манеже"

Выставка "Московская неделя интерьера и дизайна" откроется в "Манеже"

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Выставка "Московская неделя интерьера и дизайна" откроется в "Манеже". Она продлится до 16 августа. Главной темой сезона станет "Бесконечность цвета": участники из России и зарубежных стран покажут, как цвет и фактура преображают пространство.

Гостей ждут сотни стендов с мебелью и декором, около 50 лекций и мастер-классы по использованию нейросетей в ремонте. Попасть на мероприятие можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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