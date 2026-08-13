Москвичам назвали способы повысить шансы на одобрение ипотеки

Для повышения шансов на одобрение ипотеки необходимо заранее снизить долговую нагрузку и расплатиться с существующими кредитами. Также рекомендуется накопить определенную сумму для первоначального взноса и создания финансовой подушки безопасности.

Хорошая кредитная история является важным фактором, ее можно сформировать с помощью кредитных карт или потребительских кредитов с погашением без просрочек. Следует подавать заявку в зарплатном банке, который видит стабильные поступления средств на счет и доверяет такому заемщику.

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